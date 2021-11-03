Приставы Карелии нашли алиментщика в Финляндии и заставили вернуть долг ребенку

Бывший житель Карелии из Финляндии прислал 250 тысяч, которые задолжал ребенку, сообщили в УФССП республики.

На исполнении в отделении судебных приставов находится производство о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, в размере более 250 тысяч рублей.

Чтобы исполнить производство, пристав стал искать должника и не смог найти, в связи с чем объявил его в розыск и ограничил в праве выезда за пределы России.

В ходе розыска выяснилось, что должник переехал жить в Финляндию. Пристав отправил должнику смс, в котором сообщил, что, если долг не будет выплачен, то въезд на родину будет закрыт.

Чтобы увидеться с родными, должник выплатил 250 тысяч рублей по алиментам и 18 тысяч за исполнительский взнос.