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Приставы Карелии нашли алиментщика в Финляндии и заставили вернуть долг ребенку

Новости. Общество
14:07, 03 Ноября 2021
фото: © УФССП по Карелии

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Бывший житель Карелии из Финляндии прислал 250 тысяч, которые задолжал ребенку, сообщили в УФССП республики.

На исполнении в отделении судебных приставов находится производство о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, в размере более 250 тысяч рублей.

Чтобы исполнить производство, пристав стал искать должника и не смог найти, в связи с чем объявил его в розыск и ограничил в праве выезда за пределы России.

В ходе розыска выяснилось, что должник переехал жить в Финляндию. Пристав отправил должнику смс, в котором сообщил, что, если долг не будет выплачен, то въезд на родину будет закрыт.

Чтобы увидеться с родными, должник выплатил 250 тысяч рублей по алиментам и 18 тысяч за исполнительский взнос.

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Комментарии

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топка
2021-11-03 15:08:01
Его личное дело. Не пудрите нам мозги. Неинтересен, как нытик усер из другого города. :)
лишьбыпротив
2021-11-03 14:49:59
Почему васю до сих пор не нашли ?
Эно
2021-11-03 16:07:34
лишьбыпротив, тоже интересно!

Ведь знают где этот жулик живет. Можно и через жену и детей действовать
demari
2021-11-03 15:02:34
лишьбыпротив, а кто это? Гена на месте и нормалек.
лишьбыпротив
2021-11-03 15:31:23
demari," кто не понял, тот поймет" (с) Р.А.Кадыров.
demari
2021-11-03 14:20:40
Надо было принять долг .. сыром.))
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