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Новости. Общество
12:28, 24 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Приставы Карелии отыскали должницу по логотипу на халате

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Женщина задолжала микрофинансовой организации 26 тысяч рублей, сообщили на сайте управления судебных приставов по Карелии.

Приставы выяснили, что по указанному адресу она не проживала, сотового телефона не было, страницы в социальных сетях закрыты от других пользователей, со слов соседей уехала работать предположительно в Мурманскую область. 

Судебным приставам удалось установить старую страницу должницы в социальной сети "Однокласники". Именно там был открыт доступ к ее личным фото. На одном из кадров женщина сфотографирована на фоне какого-то большого производства, предположительно по добыче камня. На другом фото на ней был белый халат с логотипом предприятия, который и помог найти должницу. 

На запрос разыскников в отдел кадров данной организации был получен ответ, что должница действительно у них трудоустроена с июня 2018 года. 

При подтверждении этой информации исполнительное производство будет передано на исполнение в УФССП России по Мурманской области.

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Комментарии

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кир
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