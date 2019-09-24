Приставы Карелии отыскали должницу по логотипу на халате

Новости по теме
Женщина задолжала микрофинансовой организации 26 тысяч рублей, сообщили на сайте управления судебных приставов по Карелии.
Приставы выяснили, что по указанному адресу она не проживала, сотового телефона не было, страницы в социальных сетях закрыты от других пользователей, со слов соседей уехала работать предположительно в Мурманскую область.
Судебным приставам удалось установить старую страницу должницы в социальной сети "Однокласники". Именно там был открыт доступ к ее личным фото. На одном из кадров женщина сфотографирована на фоне какого-то большого производства, предположительно по добыче камня. На другом фото на ней был белый халат с логотипом предприятия, который и помог найти должницу.
На запрос разыскников в отдел кадров данной организации был получен ответ, что должница действительно у них трудоустроена с июня 2018 года.
При подтверждении этой информации исполнительное производство будет передано на исполнение в УФССП России по Мурманской области.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии