Приставы Карелии приглашают граждан на прием

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия проведет День единого приема граждан.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия и отделах судебных приставов 12 декабря с 12.00 до 20.00 будет проводиться День единого приема граждан.

В этот день граждане могут обратиться к должностным лицам Управления и отделов судебных приставов по вопросам исполнения судебных решений.

Прием будет осуществляться начальниками отделов аппарата Управления, их заместителями и судебными приставами-исполнителями как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

При приеме граждан с их согласия, возможно, будет вестись видео- и аудиозапись.

Личный прием граждан будет проводиться на основании документа, удостоверяющего личность, и (или) документа, подтверждающего полномочия.

Предварительно записаться на личный прием, а также получить дополнительную информацию о порядке, времени и месте проведения общероссийского дня приема граждан можно получить по телефону (8142) 765891.