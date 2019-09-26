Приставы Карелии проведут "горячую линию" для бизнесменов

"Горячая линия" пройдет 30 сентября с 11.00 до 12.00, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

В ней примут участием Олег Гончаров, и.о. главного судебного пристава Карелии, и Елена Гнетова, уполномоченный по защите прав предпринимателей.



Граждане могут в течение часа обратиться в call-центр Управления по номеру телефона 8(8142) 765-891.



Позвонив на указанные номера, можно задать вопросы о:



- защите прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности;



- субсидиарной ответственности участников (учредителей) и руководителей организации-должника при банкротстве;



- заключении мировых соглашений уполномоченным органом в процедурах банкротства;



- разъяснении обязательных требований, установленных ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и о внесении изменений в ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".