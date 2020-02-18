Приставы Карелии сдали 15 литров крови

Судебные приставы, пополнили запасы Республиканской станции переливания крови на 15 литров, сообщили в Службе судебных приставов Карелии.

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Карелии прошла акция по сдаче донорской крови. Данная акция — сложившаяся традиция уже на протяжении многих лет. Четыре раза в год судебные приставы организовано приходят в мобильный пункт забора крови ГБУЗ РК "Республиканская станция переливания крови", чтобы помочь людям.

В акции приняли участие 34 работника службы судебных приставов. Отрадно констатировать тот факт, что большинство судебных приставов сдают кровь на постоянной основе и считают это своим гражданским долгом.

В ходе акции было собрано около 15 литров донорской крови. Вся сданная кровь и ее компоненты поступят в больницы, чтобы стать спасением для тех, кто в ней нуждается.