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Новости. Общество
11:19, 21 Октября 2019
фото: © Максим Шеметов/ТАСС

Приставы Карелии сыграли с должником в покупателя и продавца

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Двое мужчин, не желая сносить хозпостройки в водоохранной зоне, скрывались от приставов, которые хотели вручить им процессуальные документы, сообщили УФССП Карелии.

В Карелии отец с сыном скрывались от приставов, не желая сносить хозпостройки, возведенные на берегу озера  в водоохранной зоне.

В результате приставы объявили должников в розыск.

Отцу-должнику постановление о возбуждении исполнительного производства вручили быстро, а сын продолжал скрываться.

По телефону он сказал приставам: "Я убегаю, а вы догоняйте".
В ходе розыска выяснилось, что должник пытается продать свой автомобиль.

Розыскники решили с должником "сыграть" в покупателя-продавца и назначили ему время и место для проведения якобы предпродажной диагностики машины. Встреча состоялась, но должник продолжал вести себя неадекватно, отказываясь подтверждать свою личность.

Тогда судебные приставы ему сообщили, что ими вызван наряд полиции, который немедленно доставит его в органы МВД по РК для идентификации личности. Вот тут должник пошел на попятную и стал сотрудничать.

Теперь инициатива перешла к сотрудникам службы: "Ты убегал, но мы тебя догнали". Мужчина предъявил документы, подтверждающие личность и ознакомился с процессуальными документами.

Теперь, если должники сами не произведут снос незаконных построек на берегу озера в срок, установленный судом для добровольного исполнения требования, то это будет сделано силами администрации Прионежского района. В дальнейшем муниципалитет вправе предъявить должникам требование о компенсации всей суммы понесенных расходов по сносу строений.

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