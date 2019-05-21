Приставы Карелии в честь Дня защиты детей взыщут долги с алиментщиков

В Карелии пройдет Всероссийская акция "Судебные приставы – детям", в УФССП региона.

В рамках данной акции, которая проводится в связи с необходимостью "достучаться" до совести родителей, уклоняющихся от выплаты средств на содержание детей, а также в назидание потенциальным неплательщикам, карельские судебные приставы будут проводить рейды по местам жительства должников, в организациях - с целью проверки отчисления бухгалтериями ежемесячных платежей из заработной платы должников в счет уплаты алиментов.

Также в преддверии Международного Дня защиты детей ребят из подшефного Центра "Надежда" ждет приятный сюрприз – руководство Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия с подарками и сладостями отправится к детям для торжественного поздравления.