Приставы расскажут жителям Карелии об их долгах и о сервисах ведомства

В Карелии 26 декабря пройдет Всероссийская акция "Узнай о своих долгах"

"Проводимая акция – это способ узнать о задолженностях и своевременно оплатить их до применения приставами мер принудительного исполнения", - сообщает ведомство.

Информационная акция пройдет во всех регионах России 26 декабря 2018 года. В рамках данной акции судебными будут организованны мобильные консультативные пункты в местах массового скопления людей, где каждый желающий может получить сведения о наличии, либо отсутствии в отношении него исполнительных производств, а также научиться пользоваться "Банком данных исполнительных производств".

В целом же на территории республики будут задействованы площадки многих крупных торговых центров, а также железнодорожных и автовокзалов, местных администраций, государственных структур, учебных заведений.

Сотрудники службы расскажут гражданам о сервисе "Личный кабинет стороны исполнительного производства", который предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих получить подробную информацию о ходе исполнительного производства, реализовать диалог с должностными лицами службы судебных приставов.

В личном кабинете должник или взыскатель могут подать различные виды заявлений. Для удобства пользователей возможные виды заявлений показаны в разрезе жизненных ситуаций/содержания и по категории заявителя (в зависимости от того, кто обратился в сервис: должник или взыскатель). Все подробности можно будет узнать во время проведения акции.