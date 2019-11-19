Приставы в Карелии пополнили запасы донорской крови на 13 литров

В благотворительной акции приняли участие 32 сотрудника, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

В административном здании УФССП России по Карелии был развернут мобильный пункт забора крови, что позволило судебным приставам, не отрываясь от трудового распорядка, принять участие в помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Всего приставы сдали 13 литров крови.

Те, кто уже сдавал кровь раньше, занесены в электронную картотеку. Донор должен быть абсолютно здоров – проверяется вес, давление, уровень гемоглобина. Есть много медицинских противопоказаний к донации. Современная аппаратура позволяет быстро провести обследование пациентов.

Напомним, изменилось время работы станции переливания крови в Петрзаводске.