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Новости. Общество
18:00, 19 Ноября 2019
фото: ©Управление судебных приставов по Карелии

Приставы в Карелии пополнили запасы донорской крови на 13 литров

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В благотворительной акции приняли участие 32 сотрудника, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

В административном здании УФССП России по Карелии был развернут мобильный пункт забора крови, что позволило судебным приставам, не отрываясь от трудового распорядка, принять участие в помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Всего приставы сдали 13 литров крови.

Те, кто уже сдавал кровь раньше, занесены в электронную картотеку. Донор должен быть абсолютно здоров – проверяется вес, давление, уровень гемоглобина. Есть много медицинских противопоказаний к донации. Современная аппаратура позволяет быстро провести обследование пациентов. 

Напомним, изменилось время работы станции переливания крови в Петрзаводске.

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