Приставы в Карелии пополнили запасы донорской крови на 13 литров

Новости по теме
Загрузка...
В благотворительной акции приняли участие 32 сотрудника, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
В административном здании УФССП России по Карелии был развернут мобильный пункт забора крови, что позволило судебным приставам, не отрываясь от трудового распорядка, принять участие в помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Всего приставы сдали 13 литров крови.
Те, кто уже сдавал кровь раньше, занесены в электронную картотеку. Донор должен быть абсолютно здоров – проверяется вес, давление, уровень гемоглобина. Есть много медицинских противопоказаний к донации. Современная аппаратура позволяет быстро провести обследование пациентов.
Напомним, изменилось время работы станции переливания крови в Петрзаводске.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
17.11.2019, 11:05
18.11.2019, 12:18
12.11.2019, 14:20
Аналитика
Сегодня 14:42
Обществоведение
Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".
18.11.2019 13:45
18.11.2019 11:58
18.11.2019 09:08
15.11.2019 16:52
Чтиво
Сегодня 16:50
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
Сегодня 16:42
14.11.2019 14:03
Медиа
15.11.2019 16:07
Опрос
Напугал ли вас "Сегежский мор"?
Комментарии