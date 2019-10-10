Изменилось время работы станции переливания крови в Петрозаводске

С 8 октября 2019 года в ГБУЗ "Республиканская станция переливания крови" изменилось время приема доноров, сообщили в Минздраве Карелии.

В рабочие дни прием доноров осуществляется с 8.00 до 13.00.

Организованы "субботы доноров" для тех, кому удобно прийти на станцию для дачи крови в выходной день – с 8.00 до 12.00.

Ближайшие "субботы доноров" – 26 октября и 30 ноября. Прием доноров в эти дни осуществляется по предварительной записи - по телефонам: 76-42-65 или 8-965-817-10-85 (с 13.00 до 15.00).