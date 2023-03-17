Приставы вновь примут жителей Петрозаводска на железнодорожном вокзале

Судебные приставы анонсировали профилактическую операцию «Должник», которая пройдет на железнодорожном вокзале столицы Карелии.

В среду, 22 марта, c 15.00 до 16.00 часов в рамках профилактической операции «Должник» на железнодорожном вокзале Петрозаводска транспортные полицейские Карелии вместе с судебными приставами проведут совместную акцию «Узнай о своих долгах».



Во время акции жители и гости Петрозаводска смогут онлайн узнать о своих долгах или их отсутствии банка данных, а также получить консультацию у сотрудников транспортной полиции и судебных приставов по вопросам исполнительного производства, оплатить задолженность.