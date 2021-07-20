Реклама
Прислать новость
«Мы умоляли о помощи» 3
Сегодня 07:48
Люди, эвакуированные из взятого в огненное кольцо поселка в Карелии, спят вповалку вместе с собаками и кошками 11
Сегодня 09:14
Подсчитано, сколько жителей Карелии зарабатывает от 200 тыс. до 1 млн рублей в месяц 1
Сегодня 09:41
Больше недели пожарные и добровольцы защищают поселок Найстеньярви в Карелии от лесных пожаров 16
Сегодня 09:17

Пристрастившийся к спиртному макак выпил бутылку ликера на глазах владельца винной лавки

Новости. Происшествия
22:30, 20 Июля 2021
фото: nypost.com

Обезьяна укусила работника магазина, который попытался отобрать у нее бутылку.

Пристрастившаяся к алкоголю обезьяна забралась в винную лавку в индийском штате Мадхья-Прадеш и выпила бутылку ликера «Калуа» из горлышка прямо на глазах хозяина магазина. Как пишет New York Post, один из работников лавки попытался отобрать бутылку у макака, но был укушен.

По словам местных жителей, обезьяна полюбила спиртное после того, как нашла недопитую бутылку вина. Однако, как отмечает издание, далеко не все инциденты с макаками бывают такими забавными. Обезьяны нередко грабят офисы и даже банкоматы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Аналитика

Сегодня 13:01
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 от «Клиники на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Люди и монументы
Сегодня 12:54
«Мы умоляли о помощи» 3
Сегодня 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 3
19.07.2021 16:38
Ковид сыграет в политику 10
16.07.2021 09:05
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»