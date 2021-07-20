Пристрастившийся к спиртному макак выпил бутылку ликера на глазах владельца винной лавки

Обезьяна укусила работника магазина, который попытался отобрать у нее бутылку.

Пристрастившаяся к алкоголю обезьяна забралась в винную лавку в индийском штате Мадхья-Прадеш и выпила бутылку ликера «Калуа» из горлышка прямо на глазах хозяина магазина. Как пишет New York Post, один из работников лавки попытался отобрать бутылку у макака, но был укушен.

По словам местных жителей, обезьяна полюбила спиртное после того, как нашла недопитую бутылку вина. Однако, как отмечает издание, далеко не все инциденты с макаками бывают такими забавными. Обезьяны нередко грабят офисы и даже банкоматы.