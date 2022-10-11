Приток мигрантов в Карелию замедлился в 2022 году

Миграционный прирост в Карелии продолжается, но уже не такими темпами, как в прошлом году.

Об этом говорят данные в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

С начала года в Карелию приехали на постоянное место жительства 11523 человека, а уехали — 11188. В итоге миграционный прирост составил 335 человек.

В прошлом году этот показатель был больше в 1,7 раза. За аналогичный период в республике поселились 13252 мигрантов, а выбыли — 12677.

Миграционный прирост сохраняется как за счет приезжих из-за пределов России, так и благодаря миграции между регионами страны.