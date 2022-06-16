Приватизацию госимущества и проблемы детей-сирот обсудят в правительстве Карелии

Трансляция заседания правительства Карелии состоится в пятницу, 24 июня.

24 июня в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание

правительства Карелии, информирует управление губернаторской пресс-службы.

На заседании будут рассмотрены итоги прохождения минувшего отопительного периода. Также участники обсудят вопрос о внесении изменений в республиканский закон «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Еще одна тема заседания — работа в Карелии по защите прав и законных интересов детей-сирот.

Заседание состоится в 12.00. Трансляция будет вестись в паблике «Республика Карелия» во «ВКонтакте».