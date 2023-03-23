Привычка и бесплатные дрова: почему жители Карелии не торопятся подключаться к природному газу

Основные причины низких темпов газификации жилого фонда в Карелии связаны с психологическими и материальными факторами.

Такое мнение высказал сегодня на заседании правительства заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Павел Банковский.

«Основной причиной мы видим не принятие гражданами новой модели природного газа в силу привычки… Допустим, по Шуе нам потребовалось 10 лет после появления газа, пока люди начали активно подавать заявки на газификацию. Второй вопрос — это льготы на электроэнергию для определенных категорий граждан, которые отапливают свои дома за счет электричества. Ну и третье — специфика Карелии как лесного региона, где возможность заготовки дров для отопления жилых домов практические бесплатная. Люди привыкли так всю жизнь. Ну и естественного дороговизна обустройства системы теплоснабжения в доме», — считает Банковский.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на это ответил, что надо объяснять населению перспективы перехода на природный газ. По мнению губернатора, в недалеком будущем сжиженный газ и электричество будут дорожать, и природный газ станет более выгодным источником энергии.