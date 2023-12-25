Привыкший решать проблемы кулаками житель Карелии попал за решетку

В городе Сортавала расследуется дело об избиении, сообщили в МВД Карелии.

В больницу Сортавальского района поступил 25-летний местный житель с переломами ребер и разрывом легкого. Медики сообщили об этом правоохранителям. А сотрудники уголовного розыска уже выяснили личность подозреваемого и обстоятельства случившегося.

Ранее судимый 26-летний житель Сортавалы, известный в городе тем, что привык решать проблемы с помощью физической силы, узнал, что потерпевший толкнул их общую знакомую.

В какой-то момент фигурант отыскал потерпевшего, догнал его, повалил на землю и долго пинал, назвав это заступничеством за девушку. В результате потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью.

Фигурант, ранее судимый за насильственные преступления, взят под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.