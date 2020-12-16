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Признаки коррупции обнаружили в работе местной власти в районе Карелии

Новости. Общество
07:15, 17 Декабря 2020
фото: pixabay
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Прокуратура Суоярвского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности органов местного самоуправления.

В ходе проверки принятых органами местного самоуправления нормативных правовых актов прокуратура Суоярвского района установила, что некоторые из них не соответствуют требованиям федерального закона «О противодействии коррупции» и содержат коррупциогенные факторы.

По итогам проверки в адрес глав поселений и председателей местных советов внесены 7 протестов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Так, районная прокуратура опротестовала ряд положений органов местного самоуправления о проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы и положений о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Кроме этого, внесен протест на Положение Найстенъярвского сельского поселения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, и постановление администрации Поросозерского сельского поселения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

В настоящее время 4 протеста, внесенные в адрес глав поселений, рассмотрены и удовлетворены, коррупциогенные факторы из принятых актов исключены, нормативные правовые акты приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Протесты прокурора, принесенные на акты, принятые советами поселений, в соответствии с требованиями закона будут рассмотрены на ближайших сессиях представительных органов.

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