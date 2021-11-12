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Призывавшая к уборке планеты, как «маленький принц», спикер горсовета Петрозаводска тоже взялась за лопату

Новости. Общество
19:46, 05 Декабря 2021
фото: Петросовет

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Председатель Петросовета Надежда Дрейзис не только призвала всех выйти на уборку города, но и сама приняла участие в расчистке двора от снега, сообщили в горсовете.

Сегодня сотни петрозаводских добровольцев вышли на борьбу с последствиями обильных снегопадов, обрушившихся в последние дни на столицу Карелии.

«Дорогие друзья, уважаемые горожане! Выражаю слова искренней благодарности всем, кто сегодня откликнулся на призыв, поддержал наш любимый город и принял участие в уборке снега! Очень приятно, что на борьбу с последствиями снегопада вышли петрозаводчане всех возрастов, проживающие во всех районах нашего города. От всей души спасибо всем вам за неравнодушие и готовность помочь не только словом, но и делом!» - сказала председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис .

Напомним, что накануне спикер городского Совета обратилась к петрозаводчанам с просьбой объединиться и помочь в уборке карельской столицы.

«Давайте поступим, как «Маленький принц», давайте «встанем поутру и приведем в порядок свою планету», - предложила Дрейзис.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Титов
2021-12-05 21:21:06
Лесной проспект , 27 , 6 подьездов , 240 квартир . Дворника тут не было видно 4 дня . Двор завален снегом . С лопатами вышло 6 человек , из низ половина женщин !? В стране выросло новое поколение , которое одними хорошими призывами на на субботник не заманишь ....
избиратель
2021-12-05 21:45:03
Титов, может запил от безнадёги или в штабе заседает ?
Беня
2021-12-05 21:13:43
Я б тоже фоткался где снежок попушистее. :) :) :)
Если бы боялся шо пупок развяжется :)
Вчерась вечером откапывал парковочный карман (парковаться было некуда). Этот карман по идее должен был быть почищен исходя из расписания на дорожном знаке, но на самом деле он оказался хорошо так зарыт, поверх того шо там и так лежало. Снежок, которым диверсионно-снегоуборочная флотилия добавила в парковочный карман, был лежалым и я благополучно сломал об него ручку складной лопаты, которую вожу в багажнике. :)
А в прошлом сюзоне я сломал фирмовую лопату Фискарс из Мерлена за тыщу с лишним рублей, когда убирал бруствер, нарытый диверсионно-снегоуборочным грейдером, которым завалило калитку на Перевалке. Правда, когда я когда ломаю лопаты, то это не "от хорошей жизни" и от отсутствия других вариантов, а не потому шо я лезу в городские благодетели :)
Вот такой снежок надо было пойти покапать, об который лопаты лопаются, именно он представляет проблему. Срыть метров 100- 200 снежного "бруствера", отрыть пяток остановок и сфоткаться на фоне проделанной работы с изможденным лицом и глазами на выкате, по которым бы читалась боль в спине и руках. Вот тут народ бы оценил упорность и принципиальность и даже наверно проникся бы. Но настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. А пиарщики это как надзойливая реклама - игнорируются автоматически :)
избиратель
2021-12-05 21:39:15
Беня, что предираетесь , она же начинающий политик , не знает все тонкости пиара , еще научится , если не посадят как гену .
Вася
2021-12-05 21:07:26
все в бюджете хорошо, но всем туда не вместится.
Goxa
2021-12-05 20:57:39
В темноте уже вышла, после того как на Столице написали.
избиратель
2021-12-05 21:40:18
Goxa, позже написали бы и ночью вышла бы ради любимого города .
Изя
2021-12-05 21:34:46
Goxa, планку надо держать ))) :)
горский еврей
2021-12-05 20:48:57
Наконец-то отстали от "лампочки Любарского"
Символом года становится-лопата.
Владимир11
2021-12-05 20:40:08
В снегу погода замерла
Прислала свой привет зима
Все дождались чего хотели
С лопатой чистит спикер двери!
Изя
2021-12-05 20:20:03
Удачное фото , хороший выбор места фотографом , видно профессионал :) )))
кир
2021-12-05 19:51:39
А простолюдины ныли - не надо идти у них на поводу. :)
Саныч
2021-12-05 20:22:20
кир, ну два раза лопатой точно проехалась, судя по фото. А вообще я бы лучше полуторочасовой ролик с ее участием по уборке снега посмотрел :)
Изя
2021-12-05 20:18:27
кир, так ты и ныл больше всех ))) :)
кир
2021-12-05 22:03:18
Изя, фиг тебе. :)
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