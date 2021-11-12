Призывавшая к уборке планеты, как «маленький принц», спикер горсовета Петрозаводска тоже взялась за лопату

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис не только призвала всех выйти на уборку города, но и сама приняла участие в расчистке двора от снега, сообщили в горсовете.

Сегодня сотни петрозаводских добровольцев вышли на борьбу с последствиями обильных снегопадов, обрушившихся в последние дни на столицу Карелии.

«Дорогие друзья, уважаемые горожане! Выражаю слова искренней благодарности всем, кто сегодня откликнулся на призыв, поддержал наш любимый город и принял участие в уборке снега! Очень приятно, что на борьбу с последствиями снегопада вышли петрозаводчане всех возрастов, проживающие во всех районах нашего города. От всей души спасибо всем вам за неравнодушие и готовность помочь не только словом, но и делом!» - сказала председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис .

Напомним, что накануне спикер городского Совета обратилась к петрозаводчанам с просьбой объединиться и помочь в уборке карельской столицы.

«Давайте поступим, как «Маленький принц», давайте «встанем поутру и приведем в порядок свою планету», - предложила Дрейзис.