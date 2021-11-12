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СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету

Новости. Общество
09:27, 05 Декабря 2021
фото: читатель Столицы на Онего

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Председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис предлагает горожанам взять лопаты и выйти на уборку улиц от снега, так как подрядчик не справляется.

На своей странице в соцсети Надежда Дрейзис опубликовала призыв к горожанам, которых просить вспомнить аллегорическую повесть-сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и поступить, как герой произведения: самим навести порядок на планете.

«Друзья, помните, как нас учили в детстве: каждый из нас в ответе за свою планету. Когда, как не такой снежной зимой вспомнить про эти слова», - говорит Дрейзис, понимая, что такой призыв к горожанам может вызвать определенный скепсис.

По словам спикера Петросовета, конечно, никто не снимает с себя ответственность за ситуацию в городе и не перекладывает ее на горожан.

«Все стараются делать все, что можно в данных обстоятельствах. Просто нашему городу нужна ваша помощь. Снега за эту неделю выпало действительно очень много, ситуацию в городе все сами видите. Городская власть, бизнес и многие организации и жители мобилизуют все возможные силы, эта работа продолжается непрерывно», - объяснила Надежда Дрейзис.

Но есть, как отметила Дрейзис, большая проблема с подходами к образовательным организациям, с пресловутыми белыми пятнами, которые охватить в первоочередном порядке возможности нет.

«Давайте поступим, как «Маленький принц», давайте «встанем поутру и приведем в порядок свою планету». Предлагаю завтра взять лопаты (а они есть у многих) и привести в порядок свой двор, парковку, отрезок пути до школы, до детского сада. Давайте объединяться и вместе делать нашу с вами жизнь комфортной!», - с таким призывом выступила председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис.

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Комментарии

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0ff
2021-12-05 12:00:17
Агрекалчнутые обсудят это на читках
Вася
2021-12-05 11:46:14
я бы по поводу сказанного хотел бы выразить озабоченную обеспокоенность
Вася
2021-12-05 11:43:44
Переходим на натуральное хозяйство !
stranger
2021-12-05 11:28:51
Господа управленцы, предполагаю, ваша манипуляция общественным сознанием устарела на целый век. Пример: 1921год котлован, после тяжёлой смены ручного труда к рабочим выходит начальник и объявляет - кто первый вывезет из котлована 100 (сто) тачек грунта получит патефон и кусок мыла. И началось... Предполагаю, по таким заявлениям можно судить об уровне отношений к поселянам. "Шведскую резину" нельзя растягивать до бесконечности, куски оной полетят со страшной силой в обе стороны.
Негодяй
2021-12-05 11:22:22
Вы поосторожнее с такими призывами, а то народ вспомнит былое, сначала снег все вместе уберут, а потом и вас всех.
Вася
2021-12-05 11:05:11
«Россия к 2024 году должна войти в число 5 крупнейших экономик мира!»
ПлачУ и ПлАчу
2021-12-05 10:58:39
Миллиарды отдавайте, начистим!
Ушлый дед
2021-12-05 10:56:56
Предлагаю опубликовать смету расходов и "откатов " для Техрента, чтобы народ знал : куда уходят их налоги! Потом уже призывать выйти на улицу!?!
Всё больше многие убеждаются ,что Навальный был прав, разоблачая воров и жуликов,но "почему то" оказался в тюрьме!?
А как у нас со схемой : смет и "откатов"?
Почему в Финляндии такого нет? И все улицы убраны круглый год и асфальт хороший!? Ведь соседи и климат одинаковый!?
Изя
2021-12-05 10:55:01
Бред и обсуждать тут нечего . Потерялась дама во времени ))) :)
родитель
2021-12-05 10:54:16
У нас уже был один принц, который вместе с министром здравоохранения лопатой прокапывал тропинку к роддому на Кирова. Его звали Худилайнен. Вся Российская Федерация потешалась и называла его "самый дорогой дворник России".
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