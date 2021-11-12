СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету

Председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис предлагает горожанам взять лопаты и выйти на уборку улиц от снега, так как подрядчик не справляется.

На своей странице в соцсети Надежда Дрейзис опубликовала призыв к горожанам, которых просить вспомнить аллегорическую повесть-сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и поступить, как герой произведения: самим навести порядок на планете.

«Друзья, помните, как нас учили в детстве: каждый из нас в ответе за свою планету. Когда, как не такой снежной зимой вспомнить про эти слова», - говорит Дрейзис, понимая, что такой призыв к горожанам может вызвать определенный скепсис.

По словам спикера Петросовета, конечно, никто не снимает с себя ответственность за ситуацию в городе и не перекладывает ее на горожан.

«Все стараются делать все, что можно в данных обстоятельствах. Просто нашему городу нужна ваша помощь. Снега за эту неделю выпало действительно очень много, ситуацию в городе все сами видите. Городская власть, бизнес и многие организации и жители мобилизуют все возможные силы, эта работа продолжается непрерывно», - объяснила Надежда Дрейзис.

Но есть, как отметила Дрейзис, большая проблема с подходами к образовательным организациям, с пресловутыми белыми пятнами, которые охватить в первоочередном порядке возможности нет.

«Давайте поступим, как «Маленький принц», давайте «встанем поутру и приведем в порядок свою планету». Предлагаю завтра взять лопаты (а они есть у многих) и привести в порядок свой двор, парковку, отрезок пути до школы, до детского сада. Давайте объединяться и вместе делать нашу с вами жизнь комфортной!», - с таким призывом выступила председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис.