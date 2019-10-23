Пряхин оценил последствия сокращения карательных функций УФАС

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Изменения федерального законодательства позволили УФАС по Карелии сократить количество возбужденных антимонопольных дел, заменив их такой формой воздействия на нарушителей, как предупреждение.
Об этом сообщил руководитель УФАС Артур Паряхин в ходе публичных обсуждений итогов работы управления за третий квартал 2019 года.
По его словам, предупреждения выдаются как органам власти, так и хозяйствующим субъектам.
"Не по всем статьям, но по некоторым моментам дано такое право на ошибку", - сказал Пряхин.
Какой эффект дает такая практика, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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