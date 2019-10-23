Пряхин оценил последствия сокращения карательных функций УФАС

Изменения федерального законодательства позволили УФАС по Карелии сократить количество возбужденных антимонопольных дел, заменив их такой формой воздействия на нарушителей, как предупреждение.

Об этом сообщил руководитель УФАС Артур Паряхин в ходе публичных обсуждений итогов работы управления за третий квартал 2019 года.

По его словам, предупреждения выдаются как органам власти, так и хозяйствующим субъектам.

"Не по всем статьям, но по некоторым моментам дано такое право на ошибку", - сказал Пряхин.

Какой эффект дает такая практика, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".