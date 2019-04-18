"Прямой диалог" состоялся у членов общественных наблюдательных комиссий с руководством ФСИН России

Беседа в режиме видеоконференцсвязи уже второй раз организуется в системе исполнения наказаний и представляет собой уникальную форму диалога сотрудников ведомства и представителей общественности, сообщили в УФСИН Карелии.

В среду, 17 апреля, УФСИН Карелии, как и все регионы нашей страны, приняло непосредственное участие в совещании.

Руководители и члены ОНК имели возможность напрямую задать вопросы руководству российского пенитенциарного ведомства и начальникам территориальных органов УИС, поделиться проблемами и рассказать о своем опыте конструктивного и эффективного взаимодействия.

Во многом благодаря общественному контролю в системе исполнения наказаний происходят значительные изменения, улучшаются условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, решаются вопросы по совершенствованию оказания медицинской помощи в местах лишения свободы, трудоустройству осужденных. Члены ОНК поднимают наиболее острые проблемы и оказывают содействие в их решении.

В ходе беседы обсуждались проблемы по питанию, вещевому обеспечению и трудоустройству осужденных, принятию мер по повышению заработанной платы, особое внимание было уделено теме противодействия распространению экстремизма в местах лишения свободы.