"Проблема использования административного ресурса по обеспечению высокой явки остаётся"

Карелия попала в группу "середняков" по числу жалоб на нарушения перед выборами президента.

Лидерами по количеству жалоб на нарушения избирательного законодательства являются Москва, Московская и Самарская области, Алтайский край. На карте нарушений общероссийского Движения в защиту прав избирателей "Голос" большая часть сообщений о нарушениях касается использования административного ресурса по обеспечению высокой явки.

Тем не менее, проблема использования административного ресурса по обеспечению высокой явки 18 марта остаётся общей для всех территорий. Последние два – от 16 и 20 февраля – нарушения, зафиксированные в Карелии, связаны именно с указанной тематикой. Со ссылкой на источник информации – Интернет-издание "Черника" – приводятся сведения о мобилизационных "перегибах", выявленных в Октябрьской дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" и при взаимодействии республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов с районными отделениями. Оба зафиксированных нарушения подтверждены фотографиями документов, указывающих либо на давление на избирателей, либо на использование ресурсов в обход средств избирательного фонда кандидата.

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