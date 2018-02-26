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Новости. Политика
12:56, 26 Февраля 2018

"Проблема использования административного ресурса по обеспечению высокой явки остаётся"

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Карелия попала в группу "середняков" по числу жалоб на нарушения перед выборами президента.

Лидерами по количеству жалоб на нарушения избирательного законодательства являются Москва, Московская и Самарская области, Алтайский край. На карте нарушений общероссийского Движения в защиту прав избирателей "Голос" большая часть сообщений о нарушениях касается использования административного ресурса по обеспечению высокой явки.

Тем не менее, проблема использования административного ресурса по обеспечению высокой явки 18 марта остаётся общей для всех территорий. Последние два – от 16 и 20 февраля – нарушения, зафиксированные в Карелии, связаны именно с указанной тематикой. Со ссылкой на источник информации – Интернет-издание "Черника" – приводятся сведения о мобилизационных "перегибах", выявленных в Октябрьской дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" и при взаимодействии республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов с районными отделениями. Оба зафиксированных нарушения подтверждены фотографиями документов, указывающих либо на давление на избирателей, либо на использование ресурсов в обход средств избирательного фонда кандидата.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-26 14:04:05
Не надо упрощать до примитивизма. Общество изменилось, судя даже по кастрюлям во дворе. Десятки миллионов людей, находясь за рулем, принимают множество ответственных решений ежедневно. Это уже не те люди, которые раньше были. И вы считаете, что они ответственный выбор сами сделать не могут?
Горожанин
2018-02-26 13:54:52
А что плохого в "обеспечении высокой явки"? Чем больше людей участвует в выборах, тем лучше!
David
2018-02-26 14:00:37
Горожанин, Были бы выборы!
zanoza
2018-02-26 13:28:58
Так было всегда. Ничего не меняется.
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