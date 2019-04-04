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Новости. Криминал
13:45, 04 Апреля 2019
фото: © РИА Новости. Андрей Стенин

Продавщице магазина в Петрозаводске перерыв обошелся в 26 тысяч рублей

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В Петрозаводске продавец магазина цифровой техники вышел на перерыв, а в это время рецидивист унес ноутбук, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился владелец одного из магазинов цифровой техники в центре города. Он сообщил, что из торгового помещения был похищен ноутбук стоимостью 26 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, ранее судимого 45-летнего петрозаводчанина. По версии полицейских, мужчина зашёл в магазин, когда продавец вышла на перерыв, отстегнув антикражное устройство, взял с прилавка ноутбук, а затем скрылся.

Впоследствии гражданин сбыл похищенное за 5 тысяч рублей. Незаконно вырученные денежные средства были потрачены на семейные нужды и алкоголь.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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