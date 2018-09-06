Продажа Медвежьегорского молокозавода приостановлена после вмешательства структур "Ленторга"

Комиссия УФАС Карелии частично подтвердила наличие нарушений в процедуре торгов по продаже имущества обанкроченного молокозавода в Медгоре.

Ранее антимонопольная служба приостановила торги по продаже Медвежьегорского молокозавода после поступления жалобы от компании ООО "Вега".

Согласно заявлению компании, торги, на которые выставлен молокозавод в Медвежьегорске, проводятся с нарушениями, сообщают "Вести Карелии".

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