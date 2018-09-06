16:39, 06 Сентября 2018
Продажа Медвежьегорского молокозавода приостановлена после вмешательства структур "Ленторга"
По теме
Загрузка...
Комиссия УФАС Карелии частично подтвердила наличие нарушений в процедуре торгов по продаже имущества обанкроченного молокозавода в Медгоре.
Ранее антимонопольная служба приостановила торги по продаже Медвежьегорского молокозавода после поступления жалобы от компании ООО "Вега".
Согласно заявлению компании, торги, на которые выставлен молокозавод в Медвежьегорске, проводятся с нарушениями, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
06.09.2018, 06:40
04.09.2018, 15:00
01.09.2018, 09:20
01.09.2018, 10:35
Аналитика
Сегодня 12:42
Политкухня
Кандидат в депутаты Олег Дякин, имеющий уголовные судимости, продолжает участие в муниципальной избирательной кампании в Карелии.
05.09.2018 15:22
04.09.2018 11:39
04.09.2018 11:00
04.09.2018 10:28
Чтиво
04.09.2018 09:54
Без политики
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
03.09.2018 15:53
16.08.2018 13:40
Медиа
Сегодня 12:19
Опрос
Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?
Комментарии