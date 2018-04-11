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Новости. Экономика
18:00, 11 Апреля 2018

Продажи зарубежных туров из-за падения рубля снизились на треть

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Падение курса рубля привело к резкому снижению продаж зарубежных туров — на 30–40%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину. Она пояснила, что на ситуацию повлияло падение рубля, так как снижение курса национальной валюты всегда одинаково отражается на продажах зарубежных туров.

"По данным агентских сетей, продажи зарубежных туров во вторник, 10 апреля, снизились минимум на 10%, а в некоторых агентствах на 30–40%. Это произошло из-за обвала курса рубля и политической ситуации вокруг Сирии", — заявила Тюрина.

Во вторник на открытии торгов на Московской бирже впервые с начала весны 2016 года курс евро пробил отметку 80 руб., доллар поднялся до 64 руб.

Тюрина также отметила, что всплеска спроса на туры по России не наблюдается. Тем не менее число запросов информации о билетах по России выросло на 30%, однако это не соответствует продажам.

"Люди просто получают справочную информацию", — пояснила пресс-секретарь РСТ. Она подчеркнула, что "спрос обвалится еще больше", и провела аналогию с 2014 годом, когда "туристы взяли большую паузу, а рынок замер на какое-то время".

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Комментарии

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кир
2018-04-11 18:01:36
Эх, век воли не видать. :)
Гость
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