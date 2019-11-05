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Новости. Общество
21:05, 05 Ноября 2019
фото: © AP Photo/Kiichiro Sato

Продажу смартфонов без российского ПО хотят запретить

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения.

Документ, внесенный депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств.

Госдума в первом чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского программного обеспечения, пишет издание "РИА Новости". 

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство. В пояснительной записке указывается, что изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
 
Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев заявил, что законопроект, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.

 
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