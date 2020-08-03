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Продюсер, создающий музыку для Black Star, проведет в Карелии мастер-класс

Новости. Общество
15:17, 04 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Известные российские деятели культуры проведут бесплатные мастер-классы для молодежи республики, сообщили в Минкультуры Карелии.

В рамках проекта "Лаборатория талантов" в Карелии пройдет мастер-класс "Продюсирование проектов в сфере культуры и искусства". Проведет его известный российский диджей и основатель продюсерского центра TsvetkoFF Production Алексей Цветков.

Популярный радиоведущий и преподаватель Петербургской школы радио Андрей Хрусталёв готовит для карельской молодежи тренинг по основам ораторского искусства.

Приглашенным экспертом в области создания музыки выступит музыкальный продюсер, композитор и мультиинструменталист Михаил Шудабаев (Shuba). Он пишет музыку для лейбла Black Star, а его релизы попадают в ротации российских радиостанций и получают поддержку от одного из самых больших Youtube-каналов Trap Nation.

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