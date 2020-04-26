Продолжается модернизация тепличных комплексов по выращиванию сеянцев сосны и ели

Поручение о модернизации тепличных комплексов по выращиванию сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой было дано членами Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, возглавляемой Секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, сообщили в Минприроды Карелии.

В 2019 году в тепличный комплекс "Вилга" поступили две новые поливочные рампы. В этом году пройдёт закупка еще трех поливочных рамп и будет приобретена автоматизированная система климат-контроля и управления оборудованием для проветривания в теплицах.

Закупка нового оборудования происходит за счет средств федерального бюджета, выделенного республике Карелия в рамках участия в проекте "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

Новые поливочные рампы уже установлены в теплицах комплекса "Вилга". В ближайшее время их начнут использовать для равномерного полива и внесения удобрений сеянцев сосны и ели. На закупку оборудования ушло 3,7 млн рублей.





Старые рампы уже не справлялись со своими задачами, выходили из строя дозаторы, которые так необходимы для равномерного распределения удобрений, а их ремонт усложнялся – трудно было найти необходимые детали.

В течение весеннее-летнего сезона, рампы помогут быстрому и качественному росту молодых сосен и елей. После этого сеянцы переместят на поля доращивания.

На этом модернизация устаревшего оборудования не закончится. В планах Минприроды в этом году приобрести новые поливочные рампы для полей доращивания, а теплицы оснастить автоматизированной системой с климат-контролем и управлением оборудованием для проветривания.

На эти цели выделено более 8 млн рублей. Закупка пройдет в ближайшее время.

"Модернизация тепличного комплекса – это важная задача, реализации которой, несомненно, отразится на развитии лесного хозяйства в Карелии. Каждый год мы наращиваем объемы лесовосстановления, поэтому сейчас активно занимаемся увеличением производительности питомников. Новое оборудование позволит улучшить качество и количество выращиваемого посадочного материала", – отметил министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.