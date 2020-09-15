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Продолжительность вахты для работников из Карелии и других регионов сокращена до двух недель

Новости. Общество
12:09, 16 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое касается организации работ вахтовым методом, сообщили в Оперштабе правительства РК по борьбе с коронавирусом.

Продолжительность вахты для работников из Карелии и других регионов должна быть не менее двух недель. 

До настоящего момента продолжительность вахты для работников должна была составлять не менее одного месяца.

Работа вахтовым методом чаще всего сопряжена с тяжелым физическим трудом, поэтому работодателям дается возможность более гибко регулировать продолжительность вахты в зависимости от конкретных обстоятельств, условий труда и производственных задач. А отсутствие на протяжении длительного времени вспышек коронавирусной инфекции в вахтовых поселках доказывает, что работодатели ответственно подходят к соблюдению правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Благодаря этому стало возможным принять данное решение. При этом сохраняются требования по тестированию работников на коронавирус перед вахтой, а также дальнейшему неукоснительному соблюдению мер санитарной безопасности в вахтовых поселках.

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