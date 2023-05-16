Продукты и алкоголь стали добычей молодежи в разных магазинах Петрозаводска

Росгвардейцы задержали во вторник девушек и молодых людей, пытавшихся унести продукты и алкоголь из магазинов города.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, ночью во вторник на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из гипермаркета Петрозаводска.

Прибывший на место патруль Росгвардии выяснил, что две девушки, находясь в торговом зале, взяли с полки кондитерские изделия и алкоголь и попытались пронести их мимо кассы в рукавах одежды. Представители ведомства передали нарушительниц полиции.

В других сетевых магазинах города 18-летний и 26-летний петрозаводчане попытались бесплатно вынести продукты питания. Росгвардейцы доставили их в полицию. Общая сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей.