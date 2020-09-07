Проект актуализированной схемы теплоснабжения Петрозаводска получил поддержку публичных слушаний

В развитие тепловых сетей города планируется вложить около 5 миллиардов рублей, но заплатить за это придется, в том числе, самим жителям.

В администрации Петрозаводска 7 сентября прошли публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа до 2032 года. По сути, жителям карельской столицы было предложено обсудить инвестиционную программу в области теплоэнергетики самого крупного муниципального образования республики, за реализацию которой им придется платить, в том числе, из своего кармана. Однако эта тема заинтересовала лишь три десятка горожан, причем едва ли не половину участников слушаний составили представители энергетических и коммунальных компаний, которые непосредственно связаны с реализацией схемы теплоснабжения.

Разработкой проекта занималось ООО "Ивтеплоналадка" из города Иваново, и, как сообщил собравшимся директор фирмы Александр Зубанов, общая стоимость вложений в развитие теплоэнергетики Петрозаводского городского округа, которые предусмотрены схемой, оценивается в 5,7 миллиарда рублей. Большую часть этой суммы – свыше 4,8 миллиарда – предполагается инвестировать в тепловые сети.

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