Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Районы Петрозаводска, застроенные «хрущевками», требуют комплексной реконструкции, которая предполагает снос таких домов и возведение современного жилья.

Это следует из проекта изменений в Генеральном плане столицы Карелии, разработку которого завершил федеральный проектный институт «Союздорпроект».

Согласно документу предлагается «проведения ряда мероприятий по реконструкции ранее освоенных территорий».

«Это, прежде всего, относится к производственным территориям, а также к кварталам жилых домов 1–2 этажного деревянного фонда, расположенных в наиболее востребованных и престижных районах города, в т. ч. в центральных районах. Реконструкция затронет и кварталы первых массовых серий панельных домов индустриального домостроения, не отвечающих современным требованиям по потребительским качествам», — говорится в документе.

Застроенные «хрущевками» кварталы расположены на территориях с высоким градостроительным потенциалом с плотностью застройки ниже, чем позволяют действующие нормативы, отмечают разработчики проекта.