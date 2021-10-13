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Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Новости. Общество
16:11, 13 Октября 2021
фото: © Михаил Почуев / ТАСС

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Районы Петрозаводска, застроенные «хрущевками», требуют комплексной реконструкции, которая предполагает снос таких домов и возведение современного жилья.

Это следует из проекта изменений в Генеральном плане столицы Карелии, разработку которого завершил федеральный проектный институт «Союздорпроект».

Согласно документу предлагается «проведения ряда мероприятий по реконструкции ранее освоенных территорий».

«Это, прежде всего, относится к производственным территориям, а также к кварталам жилых домов 1–2 этажного деревянного фонда, расположенных в наиболее востребованных и престижных районах города, в т. ч. в центральных районах. Реконструкция затронет и кварталы первых массовых серий панельных домов индустриального домостроения, не отвечающих современным требованиям по потребительским качествам», — говорится в документе.

Застроенные «хрущевками» кварталы расположены на территориях с высоким градостроительным потенциалом с плотностью застройки ниже, чем позволяют действующие нормативы, отмечают разработчики проекта.

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Комментарии

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комба
2021-10-13 17:37:03
Почему застройку в высь делают, а не в даль? Можно до Орзеги строить индивидуальные дома и никаких дач не надо будет людям заводить. Нет у нас концепции своего развития. Нет и не будет. Жадность погубит нашу цивилизацию. До сих пор не знают, куда и почему пропала Золотая орда - самая мощная цивилизация прошлых веков.
Leopol'd
2021-10-13 16:50:38
Застройщиков душит расселение 8кв деревяшек. Вклиниваются рядом, но не выкупают. А тут разговор о 40кв домах...
Скорее президент сменится.
Клещ
2021-10-13 17:06:13
Leopol'd, за счет освоения бюджетных денег)
zanoza
2021-10-13 16:45:56
Снесут хрущёвки построят человейники, а об историческом облике города думать не надо!
Русский
2021-10-13 16:22:28
Офф, скоро к тебе бульдозер приедет. А нефиг у соседей дрова тырить :)
Off
2021-10-13 16:35:43
Русский, куда? Мою девятину не тронут ещё с лет пятьдесят. А ты всё-таки верни ворованную косметику в магазин . :)
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