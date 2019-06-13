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Новости. Общество
11:23, 13 Июня 2019

Проект реконструкции Пальеозерской ГЭС получил высокую оценку международного жюри

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На XVII международной конференции "Глобальная энергетика и возобновляемые источники" (Амерсфорт, Нидерланды) инновационный проект внедрения уникальной системы управления гидроагрегатами на Пальеозерской ГЭС ПАО "ТГК-1" был награжден золотым кубком.

— Мы считаем, что такая высокая награда абсолютно заслужена. Принципиально новое оборудование было установлено в 2015 году на Пальеозерской ГЭС Каскада Сунских ГЭС. В рамках проекта была заменена система регулирования гидроагрегатами на основе маслонапорного оборудования на инновационную систему управления – посредством электроцилиндра c резервированными силовыми каналами управления. Это второй проект по их использованию на гидроэлектростанциях Северо-Запада после внедрения на Кондопожской ГЭС и первый со 100% резервированием, обеспечивающим беспрецедентно высокую надежность работы гидроагрегатов, — рассказывает главный инженер Каскада Сунских ГЭС ПАО "ТГК-1" Александр Седельников. — Инновации существенно повысили надежность электроснабжения потребителей и экологичность станций.

Проект реконструкции системы управления гидроагрегатами с применением электроцилиндров был выполнен компанией "ФОРУС", официальным дистрибьютором и системным интегратором Yokogawa Electric (Япония).

Генеральный директор ООО "ФОРУС" Вячеслав Шутиков выступил на конференции с докладом об опыте трехлетней эксплуатации инновационного оборудования на Пальеозерской ГЭС, а также выразил благодарность руководству и специалистам филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" за творческий подход и конструктивное сотрудничество в реализации проекта.

— Необходимо понимать, что электроприводы имеют по сравнению с масляными гидроприводами, как минимум, три преимущества. Это экологически чистый метод управления гидроагрегатами без угрозы утечек масла в окружающую среду, который существенно повышает надежность и долговременную стабильность гарантий регулирования гидроагрегатом в штатных и аварийных режимах. Его отличают лучшие статистические и динамические характеристики регулирования; он энергоэффективен и гибок в настройках "тонких" режимов управления. В настоящее время ведутся переговоры со специалистами Испании, Великобритании и Австралии о применении данных решений в гидроэнергетике, — отмечает Вячеслав Шутиков.

Новое оборудование исключает неконтролируемую деградацию контура регулирования частоты-мощности гидроагрегатов вследствие износа уплотнений и возрастания нештатного перетока масла между полостями гидропривода и других гидрораспределительных устройств. С появлением высококачественных электромеханических линейных приводов повышается надежность регулирования гидроагрегатами станций.

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