Проект СКК "Карелия-Арена" за 4 млрд рублей по-прежнему числится в планах правительства

Министерство экономического развития Карелии подтвердило готовность продолжить работу над проектом строительства спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена".

Это следует из законопроекта о внесении изменений в бюджет республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Его сегодня принял парламент Карелии.

Одна из одобренных поправок предусматривает выделение из бюджета 4,7 млн рублей на финансирование ряда мероприятий, связанных с реализацией этого проекта. При обсуждении этого вопроса на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам председатель комитета Виталий Красулин сообщил, что поправка появилась по инициативе Минэкономразвития. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".