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Проект СКК "Карелия-Арена" за 4 млрд рублей по-прежнему числится в планах правительства

Новости. Общество
15:44, 16 Апреля 2020
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Министерство экономического развития Карелии подтвердило готовность продолжить работу над проектом строительства спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена".

Это следует из законопроекта о внесении изменений в бюджет республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Его сегодня принял парламент Карелии.

Одна из одобренных поправок предусматривает выделение из бюджета 4,7 млн рублей на финансирование ряда мероприятий, связанных с реализацией этого проекта.

При обсуждении этого вопроса на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам председатель комитета Виталий Красулин сообщил, что поправка появилась по инициативе Минэкономразвития.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-04-16 17:11:21
Он по-прежнему числится в планах, потому что все распилы по нему уже распланированы и им обидно за недополученные пиломатериалы...
Os
2020-04-16 16:07:52
Можно и перенести празднование на юбилей образования именно республики в 2023 г., тогда есть шанс построить.
Mikko Merimies
2020-04-16 16:29:18
Os, или на 100-летие КФССР. Шансов больше...
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