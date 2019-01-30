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Новости. Общество
10:48, 30 Января 2019
фото: "РКС-Петрозаводск"

Проектная деятельность – путь к развитию предприятия

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Сотрудники "РКС-Петрозаводск" повысили свой уровень знаний по проектной деятельности.

Проект – самая современная форма организации рабочего процесса: с помощью проектов можно изменить бизнес-процесс, ускорить его или же внедрить абсолютно новый, главное – правильно и эффективно управлять проектом, знать, как реализовать желаемое верно и качественно. Курс, обучающий новой системе управления, ее особенностям и преимуществам для сотрудников компании "РКС-Петрозаводск" провел бизнес-тренер Александр Адамченко, Александр – тренер Санкт-Петербургского международного института менеджмента.

За проектами стоит не то, чтобы будущее, проектная деятельность – это уже настоящее! Теперь руководители "РКС-Петрозаводск" – сертифицированные специалисты по управлению проектной деятельностью. Сертификация позволит стандартизировать процесс управления, улучшить взаимопонимание между предприятиями контура "РКС".

Никита Викторович Ефремов, начальник отдела организационного развития делится впечатлением от обучения: "Мы научились составлять документы, сопровождающие реализацию проектов: матрицы оценки рисков и распределения ответственности, уставы проектов, планировали бюджет проекта, и все это на реальных примерах, практика – важная часть обучения, она помогает лучше разобраться во всех вопросах проектного управления". 

В результате проектной деятельности в "РКС-Петрозаводск", например, уже появился "Центр Единого Обслуживания", АО "ПКС-Водоканал" перешло на бесцеховую структуру – "РКС-Петрозаводск" делает жизнь петрозаводчан комфортной, удобной и безопасной!

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Комментарии

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Беня
2019-01-30 11:23:26
Сегодня им рассказали за проектный подход, а завтра другой столичный лектор расскажет, шо это все фигня, шо им это не подходит, потому шо проект открывается и закрывается, а водопровод должен работать ВСЕГДА. И они начнут изучать процессный подход, получат сертификат по кайдзену, который будет висеть рядом с другими красивыми бумажками.
Но неизменным останется одно: старую собаку новым фокусам не научишь :)
Ой, забыл главное. А кто в плюсе? В плюсе всякие конторки, которые торгую красивыми сертификатами с умными надписями.
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