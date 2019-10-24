Подписаться
Новости. Общество
12:59, 24 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

Профессор Высшей школы экономики: "Русские не нуждаются в особых мерах поддержки"

Загрузка...

Московский ученый высказался против того, чтобы относить русских к коренным народам Карелии.

Профессор Департамента дисциплин публичного права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Владимир Кряжков считает, что к коренным народам Республики Карелия необходимо относить только карелов и вепсов. Такое мнение ученый из Москвы высказал во время своего выступления на международной научно-практической конференции "Коренные народы Карелии: история и современность", которая открылась 24 октября в Петрозаводске. Доктор юридических наук Кряжков представил участникам конференции доклад о праве народов на самоопределение в Российской Федерации на примере Карелии, при этом московский гость упорно называл вепсов "вэпсами".

"Когда говорят по отношению к русским, что они коренные народы Республики Карелия, мне кажется, что это не совсем точно, точно так же, как неприемлемо, как это сделано в Дагестане, именовать русских коренными малочисленными народами, - сказал профессор Высшей школы экономики. – Русские – это коренной народ, самоопределившийся в Российской Федерации, где бы он ни был – то ли он в Карелии, то ли он в Башкирии, то ли он в какой-то другой республике. Он является народом Российской Федерации".


Владимир Кряжков. Фото: Валерий Поташов

Как пояснил московский ученый, наделение того или иного народа статусом коренного подразумевает проведение по отношению к нему особой государственной политики. По отношению к русскому народу государственная политика осуществляется в масштабе Российской Федерации в целом. "Русские – то ли в Карелии, то ли в Российской Федерации – не нуждаются в особых мерах поддержки, потому что она осуществляется государством в целом в разной форме", – заявил Кряжков.

Слова профессора Высшей школы экономики прозвучали диссонансом с выступлением министра национальной и региональной политики Карелии Сергеем Киселевым, который рассказал на конференции о государственной поддержке карельскими властями коренных народов республики. К их числу чиновник отнес карелов, вепсов и русских Поморья, Заонежья и Пудожья, а также отметил особое положение финнов, которое давно проживают на территории Карелии и внесли огромный вклад в развитие республики. Но карельских финнов ученый из Москвы назвал "национальным меньшинством со всеми вытекающими отсюда последствиями, связанными с распространением на них рамочной Конвенции по защите национальных меньшинств и закона о национально-культурных автономиях".  

  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-10-24 13:19:01
Судя по фамилии, этого профэссора уже заждались на исторической родине.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
18.10.2019, 15:23
Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.10.2019, 10:43
"Я убью твою дочь"
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
22.10.2019, 12:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине

Аналитика

Сегодня 09:57
Обществоведение
Игорь Корсаков: "Такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки" 5
Вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению и социальной защите Игорь Корсаков рассказал о создании в республике Центра скорой медицинской помощи.
Все страхование построено на репутации
23.10.2019 16:40
"Уважаемый владыка, регламент!" 19
23.10.2019 14:46
Почему ипотека лучше, чем аренда
22.10.2019 13:43
Надежность и бесперебойность газоснабжения – основной критерий выбора
22.10.2019 13:15
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2019 12:30
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Пять образов в стиле casual подчеркнут вашу уникальность
22.10.2019 11:57
"Я убью твою дочь" 5
18.10.2019 10:43
"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью" 5
18.10.2019 09:48
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»