Профессор Высшей школы экономики: "Русские не нуждаются в особых мерах поддержки"

Московский ученый высказался против того, чтобы относить русских к коренным народам Карелии.

Профессор Департамента дисциплин публичного права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Владимир Кряжков считает, что к коренным народам Республики Карелия необходимо относить только карелов и вепсов. Такое мнение ученый из Москвы высказал во время своего выступления на международной научно-практической конференции "Коренные народы Карелии: история и современность", которая открылась 24 октября в Петрозаводске. Доктор юридических наук Кряжков представил участникам конференции доклад о праве народов на самоопределение в Российской Федерации на примере Карелии, при этом московский гость упорно называл вепсов "вэпсами".

"Когда говорят по отношению к русским, что они коренные народы Республики Карелия, мне кажется, что это не совсем точно, точно так же, как неприемлемо, как это сделано в Дагестане, именовать русских коренными малочисленными народами, - сказал профессор Высшей школы экономики. – Русские – это коренной народ, самоопределившийся в Российской Федерации, где бы он ни был – то ли он в Карелии, то ли он в Башкирии, то ли он в какой-то другой республике. Он является народом Российской Федерации".



Владимир Кряжков. Фото: Валерий Поташов

Как пояснил московский ученый, наделение того или иного народа статусом коренного подразумевает проведение по отношению к нему особой государственной политики. По отношению к русскому народу государственная политика осуществляется в масштабе Российской Федерации в целом. "Русские – то ли в Карелии, то ли в Российской Федерации – не нуждаются в особых мерах поддержки, потому что она осуществляется государством в целом в разной форме", – заявил Кряжков.

Слова профессора Высшей школы экономики прозвучали диссонансом с выступлением министра национальной и региональной политики Карелии Сергеем Киселевым, который рассказал на конференции о государственной поддержке карельскими властями коренных народов республики. К их числу чиновник отнес карелов, вепсов и русских Поморья, Заонежья и Пудожья, а также отметил особое положение финнов, которое давно проживают на территории Карелии и внесли огромный вклад в развитие республики. Но карельских финнов ученый из Москвы назвал "национальным меньшинством со всеми вытекающими отсюда последствиями, связанными с распространением на них рамочной Конвенции по защите национальных меньшинств и закона о национально-культурных автономиях".