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Новости. Криминал
14:52, 09 Ноября 2019
фото: © Cергей Савостьянов/ТАСС

Профессора вытащили из реки и нашли в его рюкзаке отрезанные женские руки

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В Петербурге из Мойки спасли замерзшего пенсионера и обнаружили у него в рюкзаке части тела женщины.

Как сообщает портал Фонтанка.ру, мужчину с переохлаждением доставили в одну из больниц Петербурга утром 9 ноября. Плавал он с отрубленными женскими руками. 

Как сообщает городское управление Следственного комитета, после того как 63-летнего мужчину вытащили из реки, на место пришлось ехать не только врачам и спасателям, но и следователям. Из рюкзака вытащили две руки и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Владелец жуткого груза находится в больнице с переохлаждением.

По данным издания "Невские новости", подозреваемый является преподавателем одного из петербургских вузов, 47news называет профессора Санкт-Петербургского государственного университета участником происшествия.

Отмечается, что преподаватель был задержан при попытке утопить пакет с человеческими конечностями. Поскольку пакет не тонул, мужчина прыгнул в воду.


По данным издания «Невские новости», подозреваемый является преподавателем одного из петербургских вузов, 47news называет профессора Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова участником происшествия.

Отмечается, что преподаватель был задержан при попытке утопить пакет с человеческими конечностями. Поскольку пакет не тонул, мужчина прыгнул в воду.

27 октября в Петербурге на улице Стасовой была обнаружена женщина с колото-резаными ранениями. Главным подозреваемым в убийстве стал ее 12-летний сын. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc693379a79471972883fd0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
По данным издания «Невские новости», подозреваемый является преподавателем одного из петербургских вузов, 47news называет профессора Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова участником происшествия.

Отмечается, что преподаватель был задержан при попытке утопить пакет с человеческими конечностями. Поскольку пакет не тонул, мужчина прыгнул в воду.

27 октября в Петербурге на улице Стасовой была обнаружена женщина с колото-резаными ранениями. Главным подозреваемым в убийстве стал ее 12-летний сын. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc693379a79471972883fd0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
По данным издания «Невские новости», подозреваемый является преподавателем одного из петербургских вузов, 47news называет профессора Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова участником происшествия.

Отмечается, что преподаватель был задержан при попытке утопить пакет с человеческими конечностями. Поскольку пакет не тонул, мужчина прыгнул в воду.

27 октября в Петербурге на улице Стасовой была обнаружена женщина с колото-резаными ранениями. Главным подозреваемым в убийстве стал ее 12-летний сын. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc693379a79471972883fd0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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