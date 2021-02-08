Профильный комитет парламента Карелии не поддержал поправку оппозиции в федеральный закон о полиции

Депутаты от партии "Яблоко" предложили ввести обязательную видеофиксацию во всех полицейских помещениях.

Комитет по законности и правопорядку Законодательного собрания Карелии не поддержал 9 февраля проект поправок в федеральный закон о полиции, который внесли на рассмотрение республиканского парламента депутаты от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова и Иван Гусев. Напомним, этот законопроект предусматривает обязательное применение систем постоянной видеофиксации во всех помещениях полицейских подразделений, а также по аналогии с авиационными бортовыми самописцами в служебных автомобилях правоохранительных органов. При этом, как считают авторы поправки, запись информации должна производиться на удаленный носитель во избежание ее несанкционированного редактирования.

Предполагается, что данные видеонаблюдения можно будет использовать в качестве дополнительного источника сведений при проведении профилактических или следственных мероприятий, а также при разрешении спорных вопросов, возникающих в ходе общения сотрудников полиции с гражданами. Кроме того, законопроектом предусмотрено предоставление информации, полученной средствами аудио- и видеофиксации, гражданам и общественными объединениям, осуществляющим общественный контроль за деятельностью полиции.

Инициатива "яблочников" не вызвала возражений у старшего помощника прокурора Карелии по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами власти Аллы Сухановой, которая отметила, что речь идет о защите прав граждан. Однако когда руководитель профильного комитета республиканского парламента Александр Федичев предложил представителям министерства внутренних дел Карелии высказать свое отношение к поправкам в федеральный закон о полиции, выяснилось, у карельского МВД нет собственной позиции по обсуждаемому законопроекту. Министерство направило запрос в МВД России, чтобы узнать его точку зрения на эти поправки, но ответ из Москвы в Карелию еще не пришел.

Законопроект "яблочников" поддержал депутат от КПРФ Евгений Ульянов. По его словам, предложенные поправки позволят избежать гражданам и полиции избежать взаимных обвинений, поскольку все их взаимоотношения будут фиксироваться на видео. Однако член фракции "Единой России" Николай Зайков, который оказался единственным депутатом, который открыто выступил против законопроекта, предположил, что реализация этих поправок приведет к увеличению бюджетных расходов на полицию, и по итогам голосования законопроекту "яблочников" не удалось получить заручиться необходимой поддержкой членов профильного комитета.