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Профильный комитет парламента Карелии поддержал введение в республике курортного сбора

Новости. Экономика
16:04, 13 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Республиканским властям захотелось принять участие в российском эксперименте, который завершится в конце 2022 года.

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике карельского парламента поддержал 13 января инициативу главы республики Артура Парфенчикова о включении Карелии в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора. Напомним, сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Как отметила на заседании парламентского комитета новый руководитель республиканского управления по туризму Анна Борчикова, взимание с гостей Карелии курортного сбора позволит привлечь дополнительные средства на развитие туристской инфраструктуры региона. Однако чиновница не смогла ответить на вопросы депутата Эмилии Слабуновой, в каких муниципальных образованиях республики планируется введение курортного сбора, как будет осуществляться администрирование этих платежей и какую инфраструктуру планируется на них развивать.   

Слабунова напомнила, что в отличие от Краснодарского и Ставропольского края в Карелии имеется всего один курорт – Марциальные воды, который расположен на территории Петровского сельского поселения Кондопожского района. Депутат обратила внимание коллег и представителей республиканского правительства на тот факт, что в период коронавирусной пандемии курортный сбор в южных регионах страны был обнулен, а сам эксперимент проводится до конца 2022 года. Однако члены парламентского комитета не прислушались к этим доводам и проголосовали за то, чтобы Законодательное собрание Карелии обратилось в Госдуму с инициативой о включении республики в перечень регионов, которые участвуют в эксперименте.      

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Римма
2021-01-13 17:40:39
Эмилия - такая лицемерка
zanoza
2021-01-13 16:15:14
В парламенте один здравомыслящий человек-это Эмилия Слабунова, остальные члены-это послушная биомасса.
театральный критик
2021-01-13 16:31:36
zanoza, согласен. Настолько послушная масса, что спикеру пришлось их уговаривать проголосовать второй раз за назначение оппозиционерши яблочницы на весьма денежную должность. Небось вся исстрадалась по нищим пенсам в тот момент :)
zanoza
2021-01-13 16:45:12
Эмилия у парламентариев-это кость в горле и ничего они с ней поделать не могут. Тролли интернетные-тоже кость в горле и с ними также ничего сделать нельзя, приходится мириться с их присутствием и злобными выпадами.
Бритва
2021-01-13 17:31:15
zanoza, вашей Эмилии место в тюрьме
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