Профильный комитет парламента Карелии поддержал введение в республике курортного сбора

Республиканским властям захотелось принять участие в российском эксперименте, который завершится в конце 2022 года.

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике карельского парламента поддержал 13 января инициативу главы республики Артура Парфенчикова о включении Карелии в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора. Напомним, сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Как отметила на заседании парламентского комитета новый руководитель республиканского управления по туризму Анна Борчикова, взимание с гостей Карелии курортного сбора позволит привлечь дополнительные средства на развитие туристской инфраструктуры региона. Однако чиновница не смогла ответить на вопросы депутата Эмилии Слабуновой, в каких муниципальных образованиях республики планируется введение курортного сбора, как будет осуществляться администрирование этих платежей и какую инфраструктуру планируется на них развивать.

Слабунова напомнила, что в отличие от Краснодарского и Ставропольского края в Карелии имеется всего один курорт – Марциальные воды, который расположен на территории Петровского сельского поселения Кондопожского района. Депутат обратила внимание коллег и представителей республиканского правительства на тот факт, что в период коронавирусной пандемии курортный сбор в южных регионах страны был обнулен, а сам эксперимент проводится до конца 2022 года. Однако члены парламентского комитета не прислушались к этим доводам и проголосовали за то, чтобы Законодательное собрание Карелии обратилось в Госдуму с инициативой о включении республики в перечень регионов, которые участвуют в эксперименте.