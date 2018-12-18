Профсоюзы Карелии предлагают ввести взнос на коллективные переговоры для всех работников предприятий

Профсоюзы Карелии предложили прописать в Трудовом кодексе обязанность всех работников предприятий оплачивать представительские взносы, а не только членов профсоюзных организаций.

Об этом сообщается на сайте центральной профсоюзной газеты "Солидарность". По задумке профлидеров, такой взнос, внедряемый по решению трудового коллектива, сможет устранить несправедливость, когда ведение коллективных переговоров оплачивает только часть работников, состоящих в профсоюзе

Исходя из предложения профсоюзов Карелии, предлагается внести изменения в ст. 30 Трудового кодекса РФ.

"Речь идет о том, чтобы даже не состоящие в профсоюзе работники оплачивали представительские функции, выполняемые профсоюзным комитетом. Сейчас членские взносы платят только члены профсоюза. А пользуются благами коллективного договора – все. Это несправедливо. При этом принимать решение о внедрении представительского взноса должны сами работники. Но решение это будет к исполнению обязательно", – пояснил рукводитель карельских профсоюзов Илья Косенков.