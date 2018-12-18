Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 18 Декабря 2018
фото: http://prof.karelia.ru

Профсоюзы Карелии предлагают ввести взнос на коллективные переговоры для всех работников предприятий

Загрузка...

Профсоюзы Карелии предложили прописать в Трудовом кодексе обязанность всех работников предприятий оплачивать представительские взносы, а не только членов профсоюзных организаций.

Об этом сообщается на сайте центральной профсоюзной газеты "Солидарность". По задумке профлидеров, такой взнос, внедряемый по решению трудового коллектива, сможет устранить несправедливость, когда ведение коллективных переговоров оплачивает только часть работников, состоящих в профсоюзе

Исходя из предложения профсоюзов Карелии, предлагается внести изменения в ст. 30 Трудового кодекса РФ.

"Речь идет о том, чтобы даже не состоящие в профсоюзе работники оплачивали представительские функции, выполняемые профсоюзным комитетом. Сейчас членские взносы платят только члены профсоюза. А пользуются благами коллективного договора – все. Это несправедливо. При этом принимать решение о внедрении представительского взноса должны сами работники. Но решение это будет к исполнению обязательно", – пояснил рукводитель карельских профсоюзов Илья Косенков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Rein
2018-12-18 07:32:22
КАКОЙ МОЛОДЕЦ! ИЗОБРЁЛ-ТАКИ!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
12.12.2018, 11:59
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией
15.12.2018, 15:34
В Петрозаводске водитель маршрутки зажал в дверях пенсионерку и заставил ее бежать за автобусом

Аналитика

17.12.2018 10:45
Обществоведение
Как Карелия может помочь безработным? 5
Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала, что происходит на рынке труда республики, как безработному с помощью мер господдержки начать с нуля свой бизнес и ждать ли шквала обращений предпенсионеров в службы занятости в 2019 году.
Карелия на грани срыва 9
14.12.2018 14:37
Миллиардные грезы 1
13.12.2018 11:41
В чьи сети попались? 2
12.12.2018 11:35
60 лет работы для людей
12.12.2018 10:49
Вся аналитика

Чтиво

14.12.2018 12:32
Личное мнение
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
Четверть века с Конституцией 7
12.12.2018 13:43
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
14.12.2018 12:02
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»