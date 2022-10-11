Профсоюзы направили обращение Парфенчикову в связи с угрозой увольнений на предприятии в Карелии

Ситуация на предприятии «АЕК» в Костомукше, где возможны массовые увольнения работников, вызвала обеспокоенность в Союзе профсоюзов Карелии.

Руководитель Союза Илья Косенков сообщил «Столице на Онего», что направил обращение на имя главы республики Артура Парфенчикова.

«Со своей стороны я вижу два выхода: первый — помощь собственнику в поиске заказов и нормализации логистических цепочек, второй — выкуп или национализация этого высокотехнологичного предприятия с встраиванием его в систему промышленности России. Банальное закрытие с утрачиванием технологий и массовым увольнением — это будет большой ошибкой, если не сказать резче», — заявил Косенков.

О причинах кризиса на одном из ведущих предприятий республики читайте в статье «Столицы на Онего».