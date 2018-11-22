Профсоюзы вновь предрекают гибель троллейбусному управлению Петрозаводска

По оценке профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, бюджет-2019 не подразумевает адекватную поддержку предприятия "Городской транспорт", что приведет к его развалу.

В Петрозаводске 21 ноября прошли публичные слушания, на которых представители мэрии рассказали о том, каким будет бюджет карельской столицы в следующем году. На мероприятии зарегистрировались 182 человека. Примерно треть собравшихся в зале представляла собой группу молодых людей, похожих на учащихся,- все они прибыли на место слушаний организованной компанией.

Сложный бюджет следующего года, который городские власти планируют сделать бездефицитным, не вызвал больших дискуссий и был одобрен собравшимися ("за"- 133 человека, "против" - 10 человек при 177 слушателях, оставшихся в зале к моменту голосования).

Среди тех, кто голосовал против, был председатель КРО профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев. Профсоюзный лидер отметил, что сумма субсидий, предусмотренная в проекте бюджета на поддержку городских троллейбусов, чрезвычайно мала.

Напомним, проект бюджета предполагает, что в следующем году "Городской транспорт" получит 20 млн рублей в виде субсидий.

Для сравнения, в прошлом году на поддержку троллейбусного управления было выделено более 140 млн рублей из городской казны. В этом году сумма сократилась до 60 млн рублей.

Подробнее о ситуации с Троллейбусным управлением читайте в статье на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".