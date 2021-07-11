Реклама
Прислать новость
В «иммунную прослойку» в Карелии попали даже «потенциально заболевшие» 4
11.07.2021 14:38
ГИБДД Карелии пригласила на службу мужчин, подходящих по здоровью и «морально-психологическим качествам» 1
11.07.2021 15:22
Мальчик выбросил из окна 7 этажа новорожденную сестру 2
11.07.2021 19:40
«Иначе мы не выживем»: приют для бездомных животных в городе Карелии ищет руководителя, который возьмет все в свои руки (ВИДЕО) 8
11.07.2021 16:11

Прогноз об уровне инфляции в 2021 году стал более пессимистичным

Новости. Экономика
08:48, 12 Июля 2021
фото: © Fotolia / Valerie Potapova

Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года до 5%.

Ранее прогнозировалась инфляция на уровне 4,3%.

Коб этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя в министерства.

«Инфляция в настоящее время складывается выше траектории, которая была заложена, получили второй пик в июне. Сохраняются риски внешней конъюнктуры. То есть, мы понимаем, что по июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня. Тем не менее сейчас ситуация нестабильная, поэтому сейчас видим, что нормализация ситуации на мировых рынках потребует больше времени, чем предполагалось. Также очень много разовых факторов», — сказал представитель Минэкономразвития.

Как сообщалось ранее, инфляция в Карелии в январе–мае 2021 года составила 6,6% — это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В прошлом году инфляция за 5 месяцев составила всего 2,8%.

Рост темпов инфляции отразился и на уровне реальной зарплаты населения Карелии.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Студент бывший
2021-07-12 09:24:24
В 2014 году покупал Ладу гранту за 300.000р, сегодня она стОит больше 600.000р, что изменилось в машине!?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации
07.07.2021, 06:55
Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»