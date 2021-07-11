Прогноз об уровне инфляции в 2021 году стал более пессимистичным

Коб этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя в министерства.

«Инфляция в настоящее время складывается выше траектории, которая была заложена, получили второй пик в июне. Сохраняются риски внешней конъюнктуры. То есть, мы понимаем, что по июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня. Тем не менее сейчас ситуация нестабильная, поэтому сейчас видим, что нормализация ситуации на мировых рынках потребует больше времени, чем предполагалось. Также очень много разовых факторов», — сказал представитель Минэкономразвития.

Как сообщалось ранее, инфляция в Карелии в январе–мае 2021 года составила 6,6% — это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.