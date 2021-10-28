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Программа расселения аварийного жилья помогла наказать злостного алиментщика в Карелии

Новости. Общество
09:53, 28 Октября 2021
фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

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Судебные приставы, которые долго не могли разыскать должника по алиментам в Питкярантском районе Карелии, установили его местонахождение, когда он получил квартиру по программе расселения аварийного жилья.

Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Карелия.

Общая сумма задолженности по алиментам составила 900  тыс. рублей.  Должник скрывался от судебного пристава-исполнителя и был объявлен в розыск. 

Приставы неоднократно проверяли адрес его регистрации, опрашивали родственников и соседей, мониторили социальные сети, но все безрезультатно.

Розыскные мероприятия  увенчались успехом, когда удалось установить, что должник получил квартиру по программе расселения аварийного фонда. Приставы его застали  по новому адресу.

Административный материал была направлен на рассмотрение мировому судье. Алиментщику назначено наказание в виде обязательных работ сроком  на 70 часов. В случае уклонения должник  будет привлечен к уголовной ответственности.

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