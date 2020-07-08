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Программа развития Карелии как проблемного региона утверждена в Москве

Новости. Экономика
11:20, 09 Июля 2020
фото: pxhere.com
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Российское правительство утвердило правила финансирования отдельных программ развития проблемных регионов, к которым отнесена и Карелия.

Правила финансирования мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития проблемных территорий, утвердил председатель федерального правительства Михаил Мишустин. В числе указанных территорий находится республика Карелия.

"Речь идёт о республиках Алтай, Карелия и Тыва. Кроме того, правила распространяются на отдельные проекты в Республике Калмыкия, Чувашской Республике, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства страны.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-09 11:52:10
Присоединить Олонецкие земли к СЗФО с единым центром и клянчить деньги не надо.
Juniper59
2020-07-09 11:47:38
Видимо, это будет признано не просто успехом, а феерическим успехом.
Вася
2020-07-09 11:29:58
струнная теория? балалайка?
Гость
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