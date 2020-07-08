Программа развития Карелии как проблемного региона утверждена в Москве

Российское правительство утвердило правила финансирования отдельных программ развития проблемных регионов, к которым отнесена и Карелия.

Правила финансирования мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития проблемных территорий, утвердил председатель федерального правительства Михаил Мишустин. В числе указанных территорий находится республика Карелия.

"Речь идёт о республиках Алтай, Карелия и Тыва. Кроме того, правила распространяются на отдельные проекты в Республике Калмыкия, Чувашской Республике, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства страны.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".