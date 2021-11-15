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Программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект ко Дню матери

Новости. Общество
14:46, 26 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Спецпроект доступен широкому кругу пользователей.

Программа «Сбер для детей и родителей» запустила на портале СберИдея спецпроект ко Дню матери, доступный широкому кругу пользователей.

Для России День матери ― праздник относительно новый. Он был учреждён указом президента в 1998 году. Но в мировом масштабе праздник существует ещё с древних времён. В каждой эпохе появлялись новые традиции празднования, но одно всегда оставалось неизменным ― любовь и почтение к мамам. Спецпроект рассказывает, какой исторический путь День матери прошёл с момента появления и до наших дней.

Быть мамой ― это настоящая работа, требующая разных умений и навыков: стрессоустойчивости, коммуникабельности, креативности, многозадачности и не только! У каждой мамы есть как минимум несколько супергеройских способностей, а ещё они учатся везде и всегда. Как известно, научиться полезным вещам можно у кого угодно, даже если это мамы из мультфильмов. На сайте проекта представлено пять чудесных мультяшных мам — всеми любимых героинь «Союзмультфильма», а также рассказы об их суперспособностях!

О том, что «мамы разные нужны, мамы всякие важны» поэт Сергей Михалков написал много лет назад. С помощью специального теста женщины могут узнать, какими «Сбермамами» они являются и откуда брать ресурсы для покорения новых вершин.  Благодарим всех мам за самоотверженный труд и поздравляем с праздником!

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