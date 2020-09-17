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Программа утепления квартир для многодетных семей будет разработана в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:51, 18 Сентября 2020
фото: © кадр из прямой линии
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Власти республики намерены разработать программу по утеплению квартир для оказания помощи многодетным семьям и другим нуждающимся.

Артур Парфенчиков предложил разработать в республике социальную программу оказания адресной помощи по утеплению жилых помещений. Об этом глава республики заявил в ходе прямой линии.

Губернатор пояснил, что к нему поступают жалобы на холод в квартирах, иногда даже при включенном отоплении. По его оценке, проблема часто кроется в плохом утеплении домов, построенных ещё в советское время. При этом не все граждане могут позволить себе дополнительные расходы на приобретение современных материалов и утепление квартир.

Предполагается, что возможность получить социальную поддержку в рамках программы утепления квартир появится у инвалидов, многодетных семей; неполных семей, воспитывающих детей; и других категорий граждан, нуждающихся в помощи государства.

Основанием для поддержки станет социальная незащищённость и критерий нуждаемости.

"Сейчас необходимо разработать механизм оказания такой адресной помощи, внести его в законодательную базу республики и продумать вопросы финансирования", – сказал Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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АК
2020-09-18 13:42:22
А почему многодетные автоматически приравниваются к малоимущим? Почему я могу содержать нормально одного ребенка и больше не рожаю. А кто то плодится как кошка, а потом доит государство?
Предлагаю в качестве утепления выдать вату, клейстер и старую простыню, раньше так окна заделывали чтобы не дуло.
zanoza
2020-09-18 13:10:02
А может просто построить добротные социальные дома и переселить людей из холодных бараков.
Гость
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