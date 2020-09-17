Программа утепления квартир для многодетных семей будет разработана в Карелии (ВИДЕО)

Власти республики намерены разработать программу по утеплению квартир для оказания помощи многодетным семьям и другим нуждающимся.

Артур Парфенчиков предложил разработать в республике социальную программу оказания адресной помощи по утеплению жилых помещений. Об этом глава республики заявил в ходе прямой линии.



Губернатор пояснил, что к нему поступают жалобы на холод в квартирах, иногда даже при включенном отоплении. По его оценке, проблема часто кроется в плохом утеплении домов, построенных ещё в советское время. При этом не все граждане могут позволить себе дополнительные расходы на приобретение современных материалов и утепление квартир.



Предполагается, что возможность получить социальную поддержку в рамках программы утепления квартир появится у инвалидов, многодетных семей; неполных семей, воспитывающих детей; и других категорий граждан, нуждающихся в помощи государства.



Основанием для поддержки станет социальная незащищённость и критерий нуждаемости.



"Сейчас необходимо разработать механизм оказания такой адресной помощи, внести его в законодательную базу республики и продумать вопросы финансирования", – сказал Артур Парфенчиков.