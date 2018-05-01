Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
17:00, 01 Мая 2018

Прохладная и дождливая пода ожидает жителей Карелии 2 мая

По теме

Погода в Петрозаводске сегодня, 1 мая
01.05.18 07:05
До +14 градусов ожидается в первый день мая в Карелии
30.04.18 17:04
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 30 апреля
30.04.18 07:05
Все новости
Загрузка...

О погоде на 2 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 2 мая будет облачная погода. Временами дождь.
Ветер восточный умеренный.

Температура ночью +1, +3 градуса, днем +5, +7.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки, днем в большинстве районов дождь, на севере местами со снегом.

В отдельных районах туман.

Ветер восточных направлений умеренный.

Ночная температура воздуха составит 0,+5, по северным районам местами похолодает до -5.

Днем потеплеет до +3, +8, по южным районам местами до +13 градусов.

По теме

Погода в Петрозаводске сегодня, 1 мая
01.05.18 07:05
До +14 градусов ожидается в первый день мая в Карелии
30.04.18 17:04
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 30 апреля
30.04.18 07:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
24.04.2018, 13:27
Алиханов выиграл суд по правам человека
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
27.04.2018, 14:33
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции

Аналитика

28.04.2018 11:44
Обществоведение
Офтальмология едет в районы
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
"А о детях вы подумали?" 5
26.04.2018 11:23
Алиханов выиграл суд по правам человека 5
24.04.2018 13:27
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 4
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Коммунисты Карелии встретили Первомай
Сегодня 16:33
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»