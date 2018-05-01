Прохладная и дождливая пода ожидает жителей Карелии 2 мая

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О погоде на 2 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 2 мая будет облачная погода. Временами дождь.
Ветер восточный умеренный.
Температура ночью +1, +3 градуса, днем +5, +7.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки, днем в большинстве районов дождь, на севере местами со снегом.
В отдельных районах туман.
Ветер восточных направлений умеренный.
Ночная температура воздуха составит 0,+5, по северным районам местами похолодает до -5.
Днем потеплеет до +3, +8, по южным районам местами до +13 градусов.
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