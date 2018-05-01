Прохладная и дождливая пода ожидает жителей Карелии 2 мая

О погоде на 2 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 2 мая будет облачная погода. Временами дождь.

Ветер восточный умеренный.

Температура ночью +1, +3 градуса, днем +5, +7.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки, днем в большинстве районов дождь, на севере местами со снегом.

В отдельных районах туман.

Ветер восточных направлений умеренный.

Ночная температура воздуха составит 0,+5, по северным районам местами похолодает до -5.

Днем потеплеет до +3, +8, по южным районам местами до +13 градусов.