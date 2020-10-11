Прохладная погода придет в Карелию 13 октября

О погоде на вторник рассказали синоптики Карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 13 октября будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый.
Температура воздуха ночью составит +5, +7°С, днем +9, +11°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, днем на севере северный, северо-западный умеренный.
Ночью похолодает до +2, +7°С, днем воздух прогреется до +6, +11°градусов.
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