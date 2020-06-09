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Прохожие в Петрозаводске купили у грабителя краденый шампунь

Новости. Криминал
10:52, 10 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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Мужчина вынес из магазина 6 бутылок шампуня и продал их на улице, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение от работников одного из сетевых магазинов.

Неизвестный мужчина днем в торговом зале похитил шесть бутылок шампуня на сумму 1459 рублей, после чего, несмотря на попытки персонала остановить его, покинул магазин без оплаты товара.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – 21-летний петрозаводчанин. По его словам, он сбыл похищенное на улице, деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-10 11:09:25
Это и есть наш белый и пушистый народ, покупающий очевидное, краденое с рук. Только большевики знали как надо обращаться с себе подобными. Нечего ныть о репрессиях.
Гость
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