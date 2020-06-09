Прохожие в Петрозаводске купили у грабителя краденый шампунь

Мужчина вынес из магазина 6 бутылок шампуня и продал их на улице, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение от работников одного из сетевых магазинов.

Неизвестный мужчина днем в торговом зале похитил шесть бутылок шампуня на сумму 1459 рублей, после чего, несмотря на попытки персонала остановить его, покинул магазин без оплаты товара.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – 21-летний петрозаводчанин. По его словам, он сбыл похищенное на улице, деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".